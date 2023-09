Vrchol sezóny je tu. Bude súbojom o medaily, ale aj o olympijské body

Majstrovstvá sveta sa začínajú v utorok 19. septembra pretekmi hliadok a vyvrcholia nedeľňajšími finále kajak krosu. Ten je jednou disciplínou, v ktorej je možné získať viac ako jednu miestenku na OH 2024.

LEE VALLEY. Tohtoročný vrchol vodnoslalomárskej sezóny v britskom Lee Valley prinesie okrem zápolenia o svetový titul aj boj o miestenky na OH v Paríži.

V dobrej forme išla do Veľkej Británie kajakárka Eliška Mintálová, ktorá jazdí tento rok okrem K1 aj kajak kros. V septembri vyhrala preteky SP v španielskom Seu d'Urgell a dosiahla prvý triumf v prestížnom seriáli.

Vo Veľkej Británii sa počíta aj so štvornásobným vicemajstrom Alexandrom Slafkovským, veterán vybojoval striebro aj na vlaňajších MS v Augsburgu.

V kanoe mužov sú to spolu s Beňušom Slovinci Luka Božič a Benjamin Savšek.

Pretekári vyjazdia na šampionáte miestenku pre svoju krajinu, jednu ešte získa najlepšie umiestnená krajina z tohtoročných ME v Krakove.

Internú nomináciu v ženskej K1 vedie momentálne Mintálová (24 b) pred Stanovskou (1) a Michaelou Haššovou (0). V mužskej C1 je najvyššie 20-bodový Mirgorodský pred Beňušom so 17 bodmi a Slafkovským s deviatimi.

Body do internej súťaže zbierali už v La Seu, pokračovať budú práve na svetovom šampionáte a záverečnom podujatí tohto ročníka SP v Paríži.

"Podľa výsledkov a štatistík by to malo byť rovnaké vo všetkých štyroch disciplínach, hovoríme o umiestnení do 20. miesta. Z kontinentálnej kvalifikácie v Krakove máme rozbehnuté dve disciplíny, čo je C1 žien a K1 mužov.

Z pohľadu miesteniek bude najkritickejšie semifinále," povedal pre canoe.sk Robert Orokocký, športový riaditeľ sekcie divokej vody Slovenskej kanoistiky.