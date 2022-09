Prskavec zavŕšil skvelú sezónu, s Foxovou vyhrali Svetový pohár

Foxová získala v tejto disciplíne štvrtý titul za sebou a mala k nemu blízko už po semifinále. Do finále síce nepostúpila, no do najlepšej desiatky sa nedostali ani jej najbližšie súperky Tereza Fišerová a Viktorija Usová.

Slováci sa v sobotnom finále nepredstavili. V celkovom hodnotení K1 sa medzi mužmi umiestnil najlepšie Jakub Grigar na 20. pozícii.

Pre zranenie vynechal záverečné dve podujatia sezóny. V úvodných troch súťažiach bol vždy vo finále. Medzi Slovenkami dosiahla najlepší výkon najmladšia kajakárka Zuzana Paňková na 23. priečke.

Konečné poradia: