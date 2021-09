Dukátová sa v Čunove rozlúči s kariérou. Slafkovský chce zamiešať karty

BRATISLAVA. Presne po desiatich rokoch sa svetová špička vo vodnom slalome stretne na Slovensku opäť na majstrovstvách sveta. Šampionát v bratislavskom Čunove sa začne v stredu 22. septembra a potrvá do nedele 26. septembra.

"Bude to moje posledné reprezentačné vystúpenie. Je náhoda, že to bude práve na domácej vode, ale veľmi ma to teší. Nie každému sa podarí rozlúčka v domácich podmienkach.

Myslím si, že to budú úplne iné preteky, ako všetky ostatné v mojej kariére, keď som často bola pod extrémnym tlakom. Chcem si to najmä užiť. Keď nebudem mať radosť, určite nebudem ani spokojná s výsledkom.

Pokúsim sa vydať zo seba maximum, aby som spokojne a s úsmevom mohla odísť,“ vyhlásila Jana Dukátová, šiesta na OH v Londýne 2012 a štvrtá na OH v Riu de Janeiro 2016.