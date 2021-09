Kanál v Čunove patrí medzi najťažšie na svete, Slovákom by však mal vyhovovať

"Je to pre nás veľká zodpovednosť zvládnuť to. Chceme si zachovať dobrú reputáciu, Slovensko je jedným z lídrov tohto športu na svete," dodal Galovič.

V slovenskom tíme je viacero vodných slalomárov, ktorí si robia zálusk na najvyššie priečky. Jedným z nich je strieborný medailista z OH v Tokiu Jakub Grigar.

"Veľmi sa na to teším. Sú to preteky na domácej vode a v prostredí, ktoré si užívame. Už nech sa to začne," uviedol Grigar.

Kanál prešiel rekonštrukciou

Kanál v Čunove prešiel tento rok rekonštrukciu, Grigar a ďalší pretekári zo Slovenska si ho už odskúšali niekoľkokrát:

"Po rekonštrukcii je to jeden z najťažších kanálov vôbec, ale nám Slovákom by to mohlo vyhovovať, sme technickejší pretekári. Vždy je krásne sa predstaviť doma, pre nás je to skvelé."