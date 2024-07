Finále K1 na domácich MS bolo bez slovenskej účasti, Stankovi chýbalo iba 47 stotín

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Slovenskí vodní slalomári do 23 rokov nepostúpili do finále K1 na MSJ v Liptovskom Mikuláši.

"So svojou jazdou som spokojný, aj keď tam boli malé chyby, ktoré ma stáli finále. Bol to ale dobrý výkon a pekný výsledok. O finále som podľa mňa prišiel na štrnástej bráne, zasekol som sa a stratil som tú polsekundu," povedal po pretekoch Stanko.

"Snažila som sa popasovať s tlakom, ktorý bol na mňa nepriamo vytváraný, keďže som doma. Nezvládla som to ideálne a už na ôsmej bráne prišlo zaváhanie. Snažila som sa na to nemyslieť a ísť konštantnú jazdu, no na jedenástke som buchla listom.

Potom sa to už viezlo, skočila som zle do druhej vane, bojovala som s vodou a pripravilo ma to o sily. Následne sa už bolo veľmi ťažké skoncentrovať, keďže som vedela, že mi to na finále nebude stačiť. To bol možno aj problém, že som chcela až príliš postúpiť," zhodnotila Chlebová.

O tri pozície nižšie skončila ďalšia Slovenka Stanislava Ďuratná, ktorá bola bez dotyku s bránou (+ 23,52 s).