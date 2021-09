Zlato pre Češky, Slovenky skončili v hliadkach C1 mimo pódia

"Vedeli sme, že už má Slovensko dve medaily. Tešili sme sa a bolo to pre nás povzbudenie. Mohlo nás to trochu aj nakopnúť," povedala po pretekoch Glejteková.

"Myslím si, že tá jazda nebola úplne najhoršia. Škoda maličkých chýb, ktoré sa na konci zrátali. Snažila som sa neponáhľať, aby som nerobila zbytočné chyby a robila dobrý priestor dievčatám. Dlho sme na tieto MS čakali a konečne sú tu," dodala Glejteková.

Škáchovú mrzeli chyby, ktoré boli podľa nej veľmi hlúpe:

"Išli sme celkom peknú jazdu, i keď som spravila dva ťuky, ktoré nemuseli byť. To nás odsunulo na horšie miesto. Okrem toho bola tá jazda celkom pekná. Čakali sme trošku lepšie umiestnenie, ale skrz tie chyby to nevyšlo."

Šestnásťročná Paňková bola pred pretekmi nervózna, aj ona urobila na trati chybu:

"V závere som už neudržala nervy na uzde, z mojej strany to bol úplne zbytočný ťuk. Videla som Moniku ťuknúť, tak som ťukla aj ja. Mrzí ma to, urobila som viacero chýb, ale dala som do toho všetko. Sú to moje prvé majstrovstvá sveta, takže cítim väčšiu nervozitu a zodpovednosť. Snažím sa to čo najviac utlmiť a brať to ako každé iné preteky."