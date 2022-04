DFN 7 bude jedinečná šou plná skvelých zápasov, pozýva organizátor Piperek

DFN Universe je profesionálna organizácia pôsobiaca vo svete bojových športov od roku 2019, a to hlavne v thajskom boxe a MMA.

Ako by ste definovali organizáciu Dracula Fight Night ?

Aká je vaša pozícia v tíme?

Som spoluzakladateľom organizácie. Podieľam sa na všetkých činnostiach, ale hlavne na matchmakingu, rozvoji a smerovaní DFN Universe.

Je to taký náš svet, keďže s Vladom Moravčíkom pôsobíme na všetkých úrovniach bojových športov, od klubovej s našim Dracula Gymom, edukačnej s našou športovou triedou thajský box a MMA na Strednej športovej škole v Banskej Bystrici, potom zväzovej so Slovenskou Muaythai Asociáciou, no a až po eventovú s DFN Universe. Od amatérskej až po profi scénu.

Ako prebiehajú prípravy na podujatie DFN 7?

Prípravy sú v plnom prúde. Máme dva mesiace do podujatia a všetky podstatné veci sú dohodnuté. Pracujeme na ich čo najlepšej realizácii. Fight card je v podstate tiež kompletná.

DFN 7 je pripravované tak, aby splnilo kritériá jednej z najlepších a najkvalitnejších bojových šou, aké kedy boli v našej krajine.

Prečo ste sa rozhodli pre Zvolen a nie domovskú Banskú Bystricu?

Banská Bystrica sa pripravuje na Európsky olympijský festival mládeže - EYOF 2022, ktorý sa bude konať v približne rovnakom termíne, a tak sme sa rozhodli ísť do Zvolena na zimný štadión. Kapacita tribún je 5.500 miest a na VIP ploche bude ďalších 1.200 miest na sedenie.