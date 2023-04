Nie je typ, čo buchne do stola. Kedysi dvíhal činky, teraz hrá o hokejový šampionát

„Viem, že to bude ťažké, lebo už teraz máme kvalitný tím a pribudnú do neho ešte ďalší výborní hráči, ale je len na mne, aby som presvedčil trénerov,“ tvrdí.

V Prešove i Trenčíne bol líder

V prípravných zápasoch počas tejto sezóny sa objavil v slovenskej reprezentácii nečakaný strelec. Viliam Čacho dal štyri góly a pridal k nim aj jednu asistenciu.

Netají, že mu to zdvihlo sebavedomie: „Trochu na to prekvapilo, lebo na góly skôr prihrávam, ako ich dávam.“

Trenčiansky odchovanec má za sebou dve najproduktívnejšie sezóny v kariére – v Prešove i Trenčíne patril k ofenzívnym lídrom. „Beriem to tak, že pozvánka do reprezentácie bola odmena za dobré výkony v extralige.“

V oboch tímoch ho napriek mladému veku vymenovali za kapitána.

„V oboch prípadoch to bolo v rozbehnutej sezóne. Tréneri hľadali nejaký impulz, ktorý by mužstvo naštartoval. Myslím, že v oboch prípadoch to vyšlo, čo ma potešilo. Nie som typ, ktorý by prišiel do kabíny a búchal by po stole, ale dokážem kolektív stmeliť,“ hovorí Čacho.