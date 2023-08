Slzy Viktórie Forster. Chybovala už pred prvou prekážkou

BUDAPEŠŤ. Slovenská atlétka Viktória Forsterová nepostúpila na MS v Budapešti do semifinále v behu na 100 m prek.

Dvadsaťjedenročná Slovenka chybovala hneď po štarte, keď zadrobčila pred prvou prekážkou a hneď stratila kontakt s najlepšími.

Krátko po rozbehu zachytili kamery sklamanú Forster ako odchádza do útrob štadióna so slzami v očiach.

Dvadsaťjedenročná debutantka na svetovom šampionáte obsadila konečné 40. miesto.

"Neviem, čo sa stalo. V rozcvičke som sa cítila dobre. Lenže potom zaznel výstrel a mne zrazu nevyšiel krok na prvú prekážku.

Potom som sa snažila zabojovať, ale už to bolo zbytočné. Bohužiaľ, je to tak, ako to je. Musím ísť ďalej," povedala smutná Forster pre RTVS.