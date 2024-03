Dôležitá je disciplína a pevná vôľa. Chcem sa vrátiť silná, hovorí Vlhová po prvých krokoch

Na začiatku februára absolvovala operáciu vo švajčiarskej klinike Hôpital du Valais. Do Švajčiarska odletela v spoločnosti dvoch fyzioterapeutov – manželov Ivanou a Milanom Gašpárekovcov.

Vlhová sa následne presunula do Liptovského Mikuláša, kde pokračovala v rekonvalescencii.

Olympijská šampiónka dostala do rúk barle a učila sa za pomoci nich chodiť.

„Neviem, čo bude najhoršie. Myslím si, že začať znova. Uvidíme, ako to pôjde,“ reagovala slovenská reprezentantka.

„Bolo to pre ňu niečo nové, podobnú situáciu nezažíva každý deň. Do vienka jej pribudli barle, na ktoré nie je zvyknutá,“ doplnil jej otec Igor Vlha.

Disciplína a pevná vôľa

Ďalším dôležitým aspektom je návrat svalovej hmoty, ktorú stratila počas zranenia.

„Petra stratila tri, štyri kilá. Je to však svalová hmota, ktorú budeme musieť vrátiť späť. Postupne, ako bude trénovať viac, tak to budeme meniť, aby sa adaptovala a jej systém sa dal správne do poriadku.

VIDEO: Ukážka zo seriálu Petra: COMEBACK (2. diel)