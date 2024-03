Ako prvé som si povedala: Prečo práve tu? Vlhová ukázala momentky zo svojho súkromia

Slovenka padla počas pretekov obrovského slalomu v domácom stredisku Jasná. Zo svahu ju odniesli na saniach a následne vrtuľníkom do nemocnice. Diagnóza bola jasná.

„V modrej bránke som spravila školácku chybu a spadla som na vnútornej lyži. Problém bol aj ten, že som sa snažila hneď postaviť. Vtedy mi chytilo lyžu, čo spôsobilo dve prasknutia.

Bolo mi veľmi ľúto, že sa mi to stalo v Jasnej. Ako prvé som si povedala: „Prečo práve tu?,“ povedala na úvod dvadsaťosemročná reprezentantka.

„Bolo to ako veľká čierna bariéra, ktorá sa prehnala v našich mysliach. Bolo to niečo, čo si budem pamätať do konca života,“ reagoval jej tréner Mauro Pini.

„Bohužiaľ, lyžiarsky šport je taký. Stále ste na hrane nejakého pádu alebo zranenia,“ pripojil sa otec Igor Vlha.