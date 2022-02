Nezastaviteľná Slovenka Chochlíková. Vémola avizuje návrat (Týždeň V klietke)

BRATISLAVA. Český zápasník Karlos Vémola má konečne dobré správy o zranení ruky, ktoré ho v druhej polovici minulého roka v podstate úplne vyradilo z boja. Už v máji chce knokautovať rapera Marpa. V Trenčíne sa uskutočnili premiérové podujatie PML. Slovenská hviezda thajského boxu Monika Chochlíková nadviazala na nedávne úspechy a zvíťazila. Majsterka sveta WMC a IFMA však upozorňuje, že jej výhry nie sú samozrejmosťou.

Šampión Oktagonu David Kozma dáva bývalému súperovi iba malé šance. Slovák Krištofič podľa neho tvrdo narazí proti Kozmovmu krajanovi Kinclovi. Naopak v UFC majú veľké očakávania od ďalšieho českého reprezentanta.

Pozrite si týždňový prehľad SvetMMA a magazín Týždeň V klietke.

Úspech mladej boxerky Skvelá novina pre domáci box prišla zo Srbska. Na ženskom turnaji IBA Nations Cup sa v medzinárodnej konkurencii dokázala presadiť slovenská reprezentantka Tamara Kubalová. A nielen sa na podujatí presadiť, ale celé ho ovládnuť. Kubalová si v kategórii staršieho dorastu do 60 kilogramov vybojovala zlatú medailu. Česko-slovenské súboje a finále Nová organizácia Professional Muay Thai League organizovala svoje prvé podujatie. To sa uskutočnilo v Trenčíne. V akcii boli viaceré známe tváre postojárskej scény. Strahinja Mitrič, ktorý v Oktagone porazil Tomáša Hrona, si tentoraz vyšliapol na ďalšiu českú legendu. Michala Reissingera ukončil v druhom kole. Zaujal však aj formou, v akej prišiel. V priebehu posledných desiatich mesiacov schudol o neuveriteľných 20 kilogramov.

Ostré emócie obklopovali duel domáceho bojovníka Lukáša Mandinca a Čecha Denisa Hnídka. Najskôr drsné odkazy, potom neľútostný pohľad z očí do očí na vážení. V ringu napokon rozhodli skúsenosti, ktoré uplatnil Mandinec. Hnídka porazil na body. Na programe boli aj semifinálové súboje pyramídy do 95 kilogramov. V nich uspeli Melvin Mané a Ivan Bartek. Diváci sa tak dočkajú česko-slovenského finále, ktoré bude súčasťou ďalšieho turnaja. PML má naplánované pokračovanie na 12. marca, tentoraz v Žiline. V hlavnom zápase podujatia sa predstaví Milan Paleš. Nezastaviteľná Chochlíková Avšak hlavnou hviezdou prvého turnaja bola majsterka sveta organizácií WMC a IFMA Monika Chochlíková. V dueli podľa pravidiel thajského boxu, ale v malých MMA rukaviciach, čelila Švajčiarke Aline Seiberth. Chochlíková zvíťazila pomerom 3:0 na body, hoci sama uviedla, že v prvých dvoch kolách skôr hľadala vzdialenosť. V záverečných minútach už dominovala a súperku azda zachránil záverečný gong.

Niektorí s jej víťazstvom akoby vopred počítali, no Slovenka upozorňuje, že víťazstvá proti kvalitným zahraničným protivníčkam nie sú samozrejmosťou. "Dobre, mám nejaké tituly, ale tie baby, ktoré sa proti mne postavia nie sú začiatočníčky s piatimi zápasmi. Na každú súperku sa musím poctivo pripravovať a rátať so všetkými scenármi. Je super, že väčšina ľudí povzbudzuje, no hovoria, že to bude ľahká výhra a ono to nikdy nie je ľahké," hovorí. Deák hviezdil v Rusku Slovenský zápasník Tomáš Deák sa predstavil v ďalšom zápase pod farbami miestnej organizácie ACA. Na niekdajšieho šampióna ruskej ligy Fight Nights Global čakal nebezpečný špecialista na submisie Murad Kalamov s bilanciou trinástich výhier a len troma prehrami. V súboji s Kalamovom nenechal nič na náhodu a súpera uspal technikou high elbow guillotine.

„Cítim sa úžasne, nedá sa to ani opísať,“ prezradil bezprostredne po zápase Deák pre Sportnet. „Ešte som to vlastne ani poriadne nevstrebal a neuvedomil si, že je už po tom.“ Deák prezradil aj plány do budúcnosti. „Bude to ešte veľmi dlhá cesta, moja váha je tam extrémne nabitá a každý jeden súper je tam nebezpečný. Takže bude to dlhé a ťažké, ale ja sa na to teším, aj keby to malo byť o 5 rokov, tak raz na ten vrchol vyšplhám!“ Adesanya: Whittakera čaká tvrdý budíček Stredná váha UFC vo februári ponúkne titulový súboj medzi absolútnou špičkou divízie. Robert Whittaker v odvete z jesene 2019 vyzve šampióna Israela Adesanyu. Whittaker si myslí, že na šampióna divízie bude platiť kombinácia postoja a grapplingu. Lenže Adesanya ho najnovšie vysmial. „Robert bude v šoku. Bude to pre neho tvrdý budíček, keď pocíti moju silu, pretože v prvom súboji sme sa ku klinču nedostali. Verím sa k tomu dostaneme, lebo vždy, keď v klinči niekto pocíti moju silu si uvedomí, že som silnejší než sa môže na prvý pohľad zdať,“ varoval Adesanya. Na rovnakom turnaji ako Procházka Šampión ľahkej divízie UFC Charles Oliveira spoznal svojho najbližšieho súpera. Bude ním vyzývateľ Justin Gaethje. Zápas sa uskutoční na májovom podujatí UFC 274. Na rovnakom turnaji bude zápasiť o titul poloťažkej váhy Jiří Procházka.

Veľkou zmenou je dejisko turnaja. Galavečer sa nakoniec nebude konať v Brazílii kvôli pandemickým opatreniam. Zamestnanci organizácie a zápasníci, ktorí nie sú zaočkovaní, by museli po príchode do krajiny ostať v 14-dňovej karanténe. UFC 274 sa tak presťahuje do Spojených štátov. Muradov musel zrušiť zápas Populárny česko-uzbecký bojovník Makhmud Muradov mal 26. februára 2022 zápasiť na podujatí UFC Fight Night. V súboji strednej váhy si mal zmerať sily s lotyšským rodákom Mishom Cirkunovom, ktorý v súčasnosti reprezentuje Kanadu. Muradov však oznámil nepríjemnú novinku. Zranil sa a nemôže do zápasu nastúpiť.

"Ešte raz sa ospravedlňujem všetkým, ktorých som sklamal, je to šport a občas sa vyskytnú okolnosti, ktoré nemôžeme ovplyvniť," uviedol Muradov na sociálnych sieťach. UFC požiadal, aby súboj presunuli o niekoľko týždňov. Organizácia ale nechcela riskovať a Kanaďanovi našli iného súpera. Prekvapivý návrat. Hoci to vyzeralo, že sa Alex Lohoré s Oktagonom na ďalšej spolupráci v blízkej dobe nedohodne, nakoniec sa Francúz predsa len v najväčšej československej organizácii predstaví.

Lohoré na februárovom turnaji Oktagon 31 v strednej váhe vyzve kométu posledných mesiacov Zděnka Polívku. Niekdajší súper Karlosa Vémolu sa do Oktagonu vráti po ročnej prestávke. Naposledy zdolal na body Tata Primeru. Vémola avizuje návrat Dôležité novinka. Po mesiacoch neistoty mal Karlos "Terminátor" Vémola v januári absolvoval vyšetrenie magnetickou rezonanciou, ktoré ozrejmilo stav jeho ľavej ruky. Hoci sa v jeden moment zdalo, že zdravotné komplikácie po operácii ruky môžu ohroziť jeho kariéru, teraz priniesol fanúšikom lepšie správy.

„Bol som na rezonancii, vyzerá to super. Doktor mi ešte ale odporúčal, aby som ďalších šesť týždňov nešiel na plno, aby sme to nepokazili. Už teraz makám trojfázovo, na fyzičke, na nohách, na všetkom, ale ostré sparringy budú až od marca. Marec, apríl, máj, to máme tri mesiace sparringov,“ uviedol Vémola pre iSport.cz. Vémola tvrdí, že by mal stihnúť májový boxerský duel s raperom Marpom. Súperovi odkazuje, že ho knokautuje. Potom by Vémola rád zápasil aj v MMA na podujatí Oktagon, ktoré sa v lete pravidelne koná na pražskej Štvanici. Historický ženský zápas Fanúšikovia boxu si prídu na svoje a zároveň sa bude písať história. V apríli sa stretnú dve najlepšie boxerky súčasnosti, Katie Taylor a Amanda Serrano. Dejiskom podujatia New York a slávna hala Madison Square Garden. Bude to po prvýkrát, čo v tejto aréne budú mať hlavný zápas večera ženy.

„O tomto zápase som snila už dlhú dobu a som nadšená, že sa to konečne deje. Práve pre toto som v tomto športe,“ povedala na margo oznámenia duelu Taylor. Zaujímavosťou súboja je tiež fakt, že v roku 2018 Katie Taylor zdolala sestru Amandy Serrano. 9 zápasov, ktoré chceme vidieť v Oktagone Takmer každý turnaj najväčšej československej organizácie Oktagon MMA prináša divákom okrem skvelej šou a silných emócií aj zápasy, ktoré obsahujú niečo naviac. V podobných prípadoch ide zväčša o nesporné kvality bojovníkov, ich nezdolné osobnosti, poriadne vypäté predzápasové emócie alebo je to súboj, ktorým môže jedna či druhá strana v profesionálnej kariére mnoho získať či stratiť.

Každý z fanúšikov si určite vie za uplynulých dvanásť mesiacov spomenúť na okamihy slávy a fenomenálne zápasnícke výmeny. Aké potenciálne zaujímavé zápasy skrýva rok 2022 pre fanúšikov Oktagonu? Vybrali sme 9 súbojov, ktoré určite chceme vidieť.