Oktagon: Vémola, Kozma a Szabová. Deväť zápasov, ktoré chceme vidieť v roku 2022

V podobných prípadoch ide zväčša o nesporné kvality bojovníkov, ich nezdolné osobnosti, poriadne vypäté predzápasové emócie alebo je to súboj, ktorým môže jedna či druhá strana v profesionálnej kariére mnoho získať či stratiť.

Aké potenciálne zaujímavé zápasy skrýva rok 2022 pre fanúšikov Oktagonu? Tak práve na to sa v nasledujúcich riadkoch pozrieme.

Ja by som sa nebránil tomu, aby Pirát so mnou zápasil, ak sa cíti ako ozajstný šampión,“ vravel vtedy historicky prvý Čech v UFC.

„Bohužial (druhú Oktagon Výzvu, pozn. red.) vyhral Pirát, ja som to veľmi prial Radovi Úškrtovi. Ak si ale myslíte, že máte na Slovensku najlepších zápasníkov v strednej váhe, tak poďme na to.

Vémola, ktorý bol jedným z dvoch trénerov českého tímu, zavesil po turnaji Oktagon 4 na ceste z Bratislavy do Prahy na sociálne siete krátke video. V ňom hovoril o tom, že by prípadný súboj rád prijal.

Počiatky rivality oboch bojovníkov sa konkrétne datujú do jesene 2017, kedy sa Pirát stal víťazom druhej Oktagon výzvy.

Hoci v tejto chvíli čaká na Krištofiča súboj o právoplatný titul strednej divízie Oktagonu a legendárny český bojovník je zranený, nič to nehovorí o tom, že všetci na tento duel už dlhodobo čakáme.

Hoci pre niektorých ide o nezmyselný súboj, Buchingera nemožno podceňovať. Ani v zápase, kde by mal mať Kozma jasnú váhovú prevahu.

A to všetko malo byť proti dlhoročnému kráľovi veltrovej váhy Davidovi Kozmovi.

V decembri sa mala v Ostrave písať história. Dvojnásobný šampión Oktagonu Ivan Buchinger bol blízko od toho, aby sa zapísal do histórie svetového MMA.

Poriadny zápas dvoch skvelých postojárov, tak ako to má fanúšik najradšej. To sľubuje súboj Čepa a Peňáza.

Rodák zo Srbska predstavuje ultimátnu výzvu pre elitného českého kickboxera. Väčšiu než by sa mohlo zdať.

Pôvodne sa mali stretnúť vo finále minuloročného projektu Oktagon Underground vo váhe do 90 kilogramov. V MMA sú stále nováčikmi, nutno však dodať, že veľmi talentovanými.

Napriek tomu, že duelu aj dnes stojí v ceste mnoho prekážok, v Oktagone nenájdeme veľa zápasov, ktoré by dokázali navodiť podobný pocit, ako práve stret medzi Krištofičom a Vémolom.

4. Miloš Petrášek vs. Jeremy Kimball III

Hovorí sa, že dvakrát do tej istej rieky nevlezieš. To by ale nemusel byť prípad známeho českého bojovníka Miloša Petráška, ktorý má za sebou s Jeremym Kimballom dva zápasy.

Petrášek odchádzal v oboch prípadoch ako porazený. Prečo by sa trilógia mohla odohrať v Oktagone práve v roku 2022?

Vzhľadom na skutočnosť, že ani jeden neplánuje zmeniť váhovú kategóriu a fakt, že v divízii sa v súčasnosti nenechádza mnoho lepších alternatív, by k tretiemu vzájomnému duelu mohlo naozaj dôjsť.

Pred časom túto možnosť nezavrhol ani samotný Petrášek, ktorý priznal, že aj keď s Kimballom v minulosti prehral, stále chce proti nemu znova otestovať svoje kvality.

5. Ronald Paradeiser vs. Mateusz Legierski II

Hoci sa v poslednej dobe spomína pre Ronalda Paradeisera možnosť odvety so šampiónom ľahkej váhy Ivanom Buchingerom, je tu ešte jedna odveta, ktorá by stála za pozornosť.

Áno, ide o odvetu proti Mateuszovi Legierskemu. Súboj dvoch talentovaných zápasníkov sa v júni 2019 skončil výhrou na knokaut pre Poliaka. Prečo druhý zápas?

Ide o to, akou cestou si za dva a pol roka prešli obaja bojovníci. Legierskeho sľubne naštarovanú kariéru v KSW poznačili zdravotné problémy a najnovšie aj prehra proti Romanovi Szymanskemu. Bývalý šampión Oktagonu sa potrebuje chytiť.

A kde inde, než opätovným pôsobením v Oktagone?