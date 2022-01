Dôležité vyšetrenie má za sebou. Vémola prezradil, ako to vyzerá s jeho návratom

Karlos Vémola hovorí o skvelých výsledkoch vyšetrenia. Návrat bývalého šampióna Oktagonu by tak tento rok mal byť realitou.

„Bol som na rezonancii, vyzerá to super. Doktor mi ešte ale odporúčal, aby som ďalších šesť týždňov nešiel na plno, aby sme to nepokazili. Už teraz makám trojfázovo, na fyzičke, na nohách, na všetkom, ale ostré sparringy budú až od marca. Marec, apríl, máj, to máme tri mesiace sparringov,“ uviedol rodák z Olomouce.