Tomáš Deák po víťaznom súboji: Aj keby to malo byť o 5 rokov, tak raz na ten vrchol vyšplhám

„Cítim sa úžasne, nedá sa to ani opísať,“ prezradil bezprostredne po zápase Deák pre Sportnet. „Ešte som to vlastne ani poriadne nevstrebal a neuvedomil si, že je už po tom.“

„To škrtenie sa niekedy nestihne odklepať, lebo to nie je bolestivé. Skôr také uspávacie, len sa tam ťaháš z toho von a ani nevieš ako a zaspíš. Viem to, lebo sám som už tak zaspal. Myslel som, že sa z toho dostanem a zrazu ma už len chalani na tréningu preberali,“ opísal situáciu Deák.

Ciele má slovenský reprezentant, samozrejme, tie najvyššie a chcel by sa krok po kroku prebojovať k titulu.

„Bude to ešte veľmi dlhá cesta, moja váha je tam extrémne nabitá a každý jeden súper je tam nebezpečný. Takže bude to dlhé a ťažké, ale ja sa na to teším, aj keby to malo byť o 5 rokov, tak raz na ten vrchol vyšplhám!“