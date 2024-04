FNC 6: Raper Flexking ovládol hlavný zápas, súpera ukončil pred limitom

BRATISLAVA. Súboje boxerov, influencerov i bojovníkov MMA prinieslo podujatie Fight Night Challenge 6, ktoré vyvrcholilo hlavným duelom medzi raperom Andreasom "Flexkingom" Stolárikom a foodblogerom Filipom "Strýcom Filipom" Tóthom.

V dohodnutej váhe do 100 kilogramov zvíťazil Stolárik, ktorý Tótha poslal v druhom kole trikrát do počítania. Bola to jeho štvrtá výhra z piatich boxerských duelov, ktoré v organizácii Fight Night Challenge absolvoval.