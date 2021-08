Česko rieši ďalší futbalový škandál. Tréner po ňom kričal na novinára

Ak vypadne, v play off Konferenčnej ligy bude čeliť pravdepodobne slovenskému tímu MŠK Žilina, ktorý hrá vo veľkej forme a vo štvrtok zdolal v 3. kvalifikačnom kole Tobol Kostanaj 1:0.

JABLONEC. Tretí tím minulej sezóny českej najvyššej futbalovej súťaže FK Jablonec neprežíva ideálny štart do nového ročníka.

Šancu napraviť si chuť po domácej prehre so Celticom mali hráči Jablonca v domácej Fortuna lige proti Bohemians 1905.

V priebehu polčasovej prestávky totiž šéf klubu a bývalý prvý muž českého futbalu Miroslav Pelta vstúpil do kabíny rozhodcov. Upozornil na to tréner súpera Luděk Klusáček v pozápasovom rozhovore.

Ešte v 93. minúte Jablončania vyhrávali, no v 94. minúte po góle Jana Kovaříka prišli o dva body. A ďalšie sú zrejme ohrozené, klub totiž čelí disciplinárnej komisii Ligovej futbalovej asociácie (LFA).

"Disciplinárna komisia začala konanie s klubom FK Jablonec za porušenie povinností usporiadateľského klubu. Klub nezabezpečil, aby bolo neoprávneným osobám zamedzené vo vstupe do priestorov vyhradených delegovaným osobám," uviedol v tlačovej správe hovorca LFA Štěpán Hanuš.

Tréner Rada však situáciu po zápase komentovať odmietal. Reagoval, že ho tento prípad nezaujíma a novinári sa ho na to nemajú ani pýtať.

Podľa predstaviteľov Jablonca sa mal ísť Pelta rozhodcom iba ospravedlniť za emotívne správanie sa trénera Petra Radu, krátko na to ho mal navštíviť aj v kabíne domácich.

Jablončania po polčase prehrávali 0:1. Do zápasu sa dostali až v 77. minúte, keď Václav Pilař premenil sporný pokutový kop, ktorý nariadil rozhodca po konzultácii so systémom VAR. O päť minút neskôr už Jablonec viedol.

Hlavný rozhodca Tomáš Klíma do zápisu o stretnutí uviedol, že Peltu požiadal, aby kabínu rozhodcov okamžite opustil. Zdržal sa vraj len 15 sekúnd.

"Išli sme do kabín regenerovať a pripraviť sa na druhú polovicu. Po nejakej chvíli k nám prišiel pán Pelta, ktorého sme v súlade s tým, čo po nás komisia rozhodcov teraz chce, poprosili, aby šatňu opustil, že tam nemá čo robiť. On to rešpektoval.

Po chvíľke odišiel a len nám vyslovil podporu do druhého polčasu, aby sme sa správaním trénera nenechali rozhodiť, že mu dohovorí. Rozhodne to nebol žiadny tlak na nás, aby sme v druhej polovici rozhodovali inak," cituje iDnes.cz českého arbitra.