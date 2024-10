Sparta po prehratom derby ostáva pokojná. Žiadna panika, hovorí dánsky kouč

My sme v pohároch v pozícii našich súperov v lige. Pravda, dve prehry z desiatich zápasov sú veľa. Budeme viac bojovať, musíme byť kreatívnejší a urobíme maximum, aby sme to zlepšili," konštatoval dánsky kouč.

Trpišovský sa tešil z prvého triumfu nad mestským rivalom po roku a pol. Jeho mužstvo naposledy zvíťazilo vo finále Českého pohára v máji minulého roka (2:0): "Najviac sme to chceli zvládnuť pre ľudí. Vo štvrtok sme tu síce hrali veľký zápas s Ajaxom, ale cítili sme, že všetko smeruje k nedeli. Pre tím a všetkých okolo bolo dôležité potvrdiť, čo sme predvádzali v minulých týždňoch. A vyhrať derby, to je jednoducho najviac."

Chytil, ktorý sa presadil po 65 sekundách hry, sa stal najrýchlejším strelcom pražského derby v dejinách samostatného Česka. "To je mi asi celkom fuk. Skôr som veľmi rád, že sme to derby zvládli," reagoval po zápase. Pre útočníka bolo najdôležitejšie, že tímu vyšla taktika.

"Naším cieľom vždy je, aby sme na súpera vyleteli. Že sa to gólovo podarilo práve proti Sparte, je plus. Vyšlo to a viedli sme. Pritom by som povedal, že nás ten gól trochu pribrzdil a začali sme mať strach o výsledok. Našťastie sme pridali druhý a nakoniec to zvládli," konštatoval Chorý.