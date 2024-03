VIDEO: Pred ôsmimi rokmi skóroval proti Realu Madrid. Učiteľ strelil v tretej lige nevídaný gól

VRANOV NAD TOPĽOU. Z rohu zakrútil loptu rovno na bránu. Bol z toho nevídaný moment.

Jakub Straka z MFK Vranov nad Topľou strelil v zápase tretej ligy proti Starej Ľubovni parádny gól. Poslal ním svoje mužstvo do vedenia 2:1.

„Bol to nacvičený signál, ktorý sme skúšali na predzápasovom tréningu. Všetci hráči mali nabehnúť dnu a ja som to mal zatočiť do brány. Mám veľkú radosť, že to vyšlo,“ pre Sportnet povedal Jakub Straka z MFK Vranov nad Topľou.