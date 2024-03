Dotkol sa Tottiho, Taddei má jeho dres. Vzdelanie vám nikto nevezme, tvrdí futbalista

Po konci minulej sezóny, v ktorej sa nám v poslednom barážovom zápase nepodarilo postúpiť do najvyššej súťaže, sa mi skončila zmluva. Keďže sa klub rozhodol nepokračovať v spolupráci, po určitom čase som prikývol na ponuku Starej Ľubovne.

Ukončili ste profesionálnu kariéru a z Prešova ste prestúpili do Starej Ľubovne. Prečo ste sa tak rozhodli? Máte len 33 rokov.

KAMIL KARAŠ (33) hral za FC, VSS i Lokomotívu Košice. Nastúpil aj v pamätnom súboji proti AS Rím. Keď mu po neúspešnej baráži Prešov nepredĺžil zmluvu, vybral sa iným smerom.

Či už z dôvodu pomoci klubu, kde som začínal, ale aj pre ciele, ktoré by tento klub chcel dosiahnuť.

Je pravda, že na prvý pohľad nie je toto umiestnenie na nováčika zlé, ale bodov mohlo byť viac. Už to však nezmeníme, preto je dôležité, aby sme sa poučili z chýb a v jarnej časti sa snažili posunúť v tabuľke na vyššiu alebo najvyššiu pozíciu.

V zime k vám prestúpil bývalý reprezentant Erik Jendrišek. Ako to vnímate?

Som rád za každý štart v reprezentácii, ale asi najradšej spomínam na zápas proti Kazachstanu, ktorý sme v Senci vyhrali 6:0 a vďaka ktorému sme si zabezpečili účasť v spomínanej baráži na ME U21.

Na reprezentačných zrazoch bola stále dobrá nálada. Škoda, že sa nám nepodarilo dosiahnuť spoločný úspech v podobe účasti na ME U21, v baráži sme vypadli po dvojzápase s Holandskom.

Na reprezentáciu spomínam veľmi rád. Reprezentoval som síce len v mládežníckych kategóriách od U17 do U21, ale vždy sme boli výborná partia.

Jasné, že ma to mrzí. Keďže som bol v mládežníckych kategóriách reprezentant, bol som na dobrej ceste. Ale zrejme som nemal šťastie a dostatočne vysokú kvalitu.

Mojim snom bolo odohrať zápas aj za A mužstvo slovenskej reprezentácie, ale možno pre niektoré nesprávne rozhodnutia v kariére, možno pre chýbajúce šťastie sa mi to, žiaľ, nepodarilo.

Mrzelo vás, že ste sa nedostali do A-tímu?

S profesionálnym futbalom ste sa zoznámili vo vtedajšom FC VSS Košice.

Do Košíc si ma vybral tréner Albert Rusnák, ktorý mi dal vo futbalovej kariére najviac. Prechod zo Starej Ľubovne do ligového dorastu v Košiciach bol spočiatku ťažký.

S trénerom to bolo náročné, pretože bol na mňa príliš prísny, ale s odstupom času viem, že mi to dalo veľa. A pomohlo mi to byť lepší hráčom.