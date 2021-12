Márne čakanie na ďalšieho Bondru. Od posledného slovenského hetriku uplynulo päť rokov

Vtedy čerstvo dvadsaťšesťročný útočník si svoje góly rozložil do každej tretiny.

Presne v tento deň v roku 2016 Tomáš Tatar po prvýkrát v kariére trikrát trafil do siete súpera. Režíroval víťazstvo Detroitu nad Anaheimom.

Druhý gól patrí medzi najkurióznejšie v jeho kariére. Prenikol do útoku po krídle a jeho následnú strelu zblokoval Cam Fowler. Puk sa odrazil od zadného mantinelu do tyčky a betónu brankára Jonathana Berniera, ktorý si ho zrazil do vlastnej siete.

Pri treťom zásahu dostal puk po forčekingu ako na podnose pred súperovou bránou. Šikovným blafákom oklamal Berniera a zvýšil vedenie Detroitu na 5:3. Strelil víťazný gól.