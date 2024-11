Kanadu reprezentoval na ZOH, nazrel aj do NHL. Novým Zámkom chce pomôcť k záchrane

Účastník Tipos extraligy z Nových Zámkov to so záchranou myslí vážne. Dokazujú to aj aktivity na trhu, ktoré pretavil do príchodu viacerých zaujímavých posíl zo zahraničia. Jednou z nich je aj kanadský krídelník CHRISTIAN THOMAS (28). Vyskúšal si aj NHL, kde odohral celkovo 27 zápasov. Pôsobil aj v AHL, KHL, švédskej SHL, fínskej Liige či českej Tipsport extralige. Najradšej spomína na zimné olympijské hry 2018 v Pjongčangu, na ktorých reprezentoval Kanadu. V jej drese sa predstavil aj na Spenglerovom pohári.

"Bol to najväčší zážitok mojej hokejovej kariéry," povedal o ZOH 2018 v krátkom rozhovore pre Sportnet po zápase 20. kola Tipos extraligy proti Žiline.

Sezónu ste začali v Liberci, kde veci nešli podľa očakávaní. Čo očakávate od zmluvy v Nových Zámkoch? Rozhodol som sa podpísať zmluvu v Nových Zámkoch, ako aj ďalší noví spoluhráči. Vyzerá to tak, že Zámky budujú tím, aby sa dostali z posledného miesta a možno aj do play-off. Je to dobrá príležitosť, a zatiaľ je to fajn. Je ešte stále skoro, snažíme sa veci pochopiť, ale myslím si, že to ide dobrým smerom. VIDEO: Christian Thomas v rozhovore

S hokejom ste precestovali takmer celú Európu. Kde sa vám najviac páčilo a prečo? Všade, kde som bol, to bola iná skúsenosť. Užil som si väčšinu miest, kde som bol. Je fajn byť v rôznych krajinách, ale neviem si vybrať jednu konkrétnu. Každá skúsenosť bola dobrá. Aké sú vaše prvé dojmy z Nových Zámkov? Zatiaľ je to dobré. Nie som tu tak dlho, ale chalani sú super, tréneri sú tiež veľmi dobrí. Snažíme sa tu zlepšovať a zvyšok roka by mal byť fajn.

Tím je momentálne na poslednom mieste a snaží sa v lige zachrániť. Máte skúsenosti s takouto situáciou? S takouto situáciou nemám veľa skúseností, ale máme nových hráčov a verím, že sa postupne zlepšíme a dostaneme sa z posledného miesta. Ako dôležité je pre útočníka, akým ste vy, strieľať góly v prvých zápasoch za nový klub? Myslím si, že je to dôležité. Pomáha mi to získať sebavedomie a budovať súhru so spoluhráčmi. Prvé dva zápasy, čo som tu, sme dali veľa gólov, ale proti Žiline to bolo trochu iné. Robili sme veľa faulov a súper bol často v našom pásme. Dúfame, že ďalší zápas bude iný.

Váš otec odohral viac ako tisíc zápasov v NHL. Bolo ťažké kráčať v jeho šľapajach? Mal skvelú kariéru. Bolo ho úžasné sledovať. Naučil ma veľa o hokeji, pomohol mi rásť ako hráčovi. Snažím sa hrať najlepšie, ako viem. Som však iný než otec, čiže nepociťujem žiaden tlak. Čo pre vás znamenalo hrať za Kanadu na zimnej olympiáde v Pjongčangu? Bolo to úžasné. Vtedy som hral v AHL a vedel som, že mám malú šancu dostať sa do tímu. Zahral som si aj na Spenglerovom pohári. Myslím si, že som hral dobre a dostal som sa do tímu. Bol to najväčší zážitok mojej hokejovej kariéry.