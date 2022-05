Leclerc rozbil Laudov historický monopost, nefungovali mu brzdy

V roku 2018 mu zlyhal predný brzdový kotúč a narazil do Brendona Hartleyho. Tiež nedokončil. O dvanásť mesiacov neprešiel cez prvú časť kvalifikácie a keď ju mal vlani už takmer vyhranú, tak pri poslednom pokuse havaroval.

Tento víkend sa síce v Monaku nebojovalo o body do šampionátu F1, no Leclerc nezvládol ani historické preteky na monoposte Ferrari 312 z roku 1974.

Kým legendárny Rakúšan a trojnásobný majster sveta Niki Lauda na ňom pred skoro 50 rokmi vyhral preteky v Španielsku a Holandsku, Lerclerc v predposlednej zákrute narazil zadnou časťou do bariéry.

Následne začal gestikulovať, čím chcel upozorniť na problémy s pedálmi. Potom sa síce rozbehol, no po chvíli musel zamieriť do boxov.

"Nefungovali mi brzdy! Brzdil som, ale pedál nereagoval a išiel na podlahu. V tom momente som mal šťastie, pretože keby sa mi to stalo v inom mieste, nebolo by to dobré," cituje Leclerca web motorsport.com.

Následne na sociálnej sieti twitter opísal svoje pocity: "Keď ste si mysleli, že v Monaku ste už mali všetku smolu sveta a nefungujú vám brzdy na jednom z najikonickejších historických vozidiel Ferrari Formuly 1."