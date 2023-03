Embiid pomohol Philadelphii 42 bodmi. Je ťažké ho zastaviť, vravel súper

NEW YORK. Basketbalisti Miami Heat zdolali Atlantu Hawks v zápase NBA 130:128. Domáci prehrávali o 15 bodov, no dokázali sa dostať naspäť do tempa.

Ich najproduktívnejší hráč bol Jimmy Butler, ktorý nazbieral 26 bodov.

Cleveland uštedril Bostonu tretie prehru za sebou, Cavaliers si poradili so súperom 118:114 pp.