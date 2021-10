Napodobnila Bilesovú. Meľnikovová má titul vo viacboji

Dvadsaťjedenročná gymnastka sa stala prvou Ruskou s prvenstvom vo viacboji na MS od triumfu Alije Mustafinovej v roku 2010.

"Som veľmi šťastná z výsledku, pretože som mala iba mesiac na prípravu. Cítim, že som sa zapísala do histórie. Bolo by úžasné, ak by som tu získala päť zlatých medailí," povedala podľa AP Meľnikovová, ktorá postúpila do finále na všetkých štyroch ženských náradiach.

Naposledy sa to podarilo v roku 2018 Američanke Simone Bilesovej, ktorá na šampionáte neštartuje.