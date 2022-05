V divokom zápase dal päť gólov. Nestačilo to ani na bod

TRÁVNICA, ÚĽANY NAD ŽITAVOU, BRATISLAVA. Takýto zápas sa často nevidí. Súboj v VI. lige ObFZ Nové Zámky medzi TJ Družstevník Trávnica a TJ Lokomotíva Úľany nad Žitavou mal neuveriteľný priebeh. Hostia už po štyridsiatich minútach vyhrávali o štyri góly, no napokon víťazstvo strhli na svoju stranu až v samom závere premeneným pokutovým kopom. Zvíťazili 6:5, pričom všetky góly domácich vsietil ten istý hráč: Viktor Smreček. Strelecký primát láka „Takýto zápas som ešte nezažil,“ uznal strelec Trávnice. „Nevyšiel nám podľa predstáv. Po prvom polčase sme prehrávali 1:4, v kabíne sme si museli nejaké veci povedať. Keď už to konečne bolo svetlé, zase prišla rana a odpískali penaltu proti nám,“ zhrnul priebeh Smreček.

Jemu sa však veľmi darilo. Predtým nikdy neskóroval v jednom zápase päťkrát, jeho maximom boli štyri góly. Vyzdvihol najmä svoj presný zásah z priameho kopu. Smreček je momentálne so 21 gólmi na druhom mieste tabuľky strelcov za Albertom Szabóom z Komoče, ktorý dal zatiaľ 23 gólov. „Primát kráľa strelcov ma celkom láka. Teší ma, že Albert Szabó tiež dáva góly, je to súbojové,“ zdôraznil 26-ročný kanonier Trávnice. „Odmalička som bol útočník. Párkrát som hrával v zálohe, ale tam mi to nesedelo, ani ma to nebavilo tak, ako v útoku,“ dodal.

S futbalom začínal v Šuranoch, neskôr bol hráčom Palárikova, ktoré vtedy hralo tretiu ligu, no do základu sa neprebojoval. „Stiahli ma potom na Trávnicu, a odvtedy až na jednu polsezónu, čo som sa vrátil do Palárikova, som tu. Prežil som tu zlé časy aj dobré časy, no som spokojný, mám tu kamarátov,“ uviedol. Prvá domáca prehra Trávnica bola po jesennej časti lídrom súťaže, hoci pred začiatkom súťaže im hrozil až zánik. Pred štartom súťaže sa im rozpadlo mužstvo, hráčov zháňali na poslednú chvíľu. „Niektorých z nich som videl prvý raz hneď v prvom zápase,“ prezradil tréner Trávnice Viliam Klobučník. Napriek tomu si jeho zverenci počínali na jeseň výborne a vypracovali si osembodový náskok na čele.

V súčasnosti je však Trávnica iba na treťom mieste a na vedúci Černík stráca šesť bodov. „Po jeseni sme boli trošku v eufórii, ale zimná príprava nebola taká, aká by mala byť. Pre covid sme tri týždne netrénovali a to sa prejavilo aj na trávniku. Stratili sme veľa bodov vonku u súperov, ktorých sme mali zdolať,“ dodal tréner. Prehra s Úľanmi nad Žitavou bola ich prvá strata bodov na domácom trávniku. „Chýbalo nám päť hráčov, obrana bola zlepená na poslednú chvíľu. Doslova sme zhoreli v obrane, nezvládali sme vzadu útoky dvaja proti piatim.“ skonštatoval tréner. Zápas, v ktorom padlo jedenásť gólov a bol do poslednej minúte napínavý, musel fanúšikov baviť. „Pre nezainteresovaného diváka bol to vynikajúci zápas, pre mňa ako trénera to bolo utrpenie,“ vyhlásil Klobučník.

Poznamenal, že v detaile zápasu je chyba, za stavu 3:4 neprišlo vyrovnanie, ale ďalší gól dali hostia. „Vtedy sme hrali už úplne vabank, drtili sme ich, no prišla ďalšia hlúpa chyba a bolo 3:5. Hostia mali veľa brejkov, dostali sme aj červenú kartu, no tiež sme dokázali vyrovnať. Chceli sme zápas vyhrať a riskovali sme do poslednej chvíle a na konci zápasu sme spravili hlúpy faul. Jedenástka bola oprávnená, a prehrali sme 5:6,“ vravel tréner Trávnice.

Viktor Smreček. (Autor: Archív V. S.)