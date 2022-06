Aj tak sa nikdy nenaučíš pískať. Najväčšie zlo často robia lavičky, tvrdí rozhodca

„Bol to kvalitný zápas dvoch popredných tímov. Hostia sa v prvom polčase dostali do vedenia. V druhom polčase sme ich dostali pod tlak, z čoho začali byť nervózni, prichádzali fauly a viac sa zameriavali na komunikáciu s rozhodcom,“ uviedol pre Sportnet predseda klubu, tréner a hráč Mýtnej František Koristek .

„Po prestávke domáci prestriedali a prišli na ihrisko ich dvaja najlepší hráči, Štefan Stankovič a František Koristek. To sa odzrkadlilo na ich výkone. Zatlačili nás do šestnástky. Vyvrcholením však bolo, keď v závere rozhodca vylúčil troch našich hráčov a nariadil priamy kop, z ktorého domáci vyrovnali. Zápas sa dohrával v nervóznej atmosfére,“ povedal predseda klubu Santrio Láza Igor Lapin.

Vyššia súťaž láka aj neláka

Lídrom VI. ligy ObFZ Lučenec je TJ Baník Ružiná, ktorý má na čele trojbodový náskok pred Mýtnou a navyše zápas k dobru. Santrio Láza je na treťom mieste s 56 bodmi.

V minulej sezóne aj Mýtna, aj Santrio Láza hrali ešte piatu ligu.

„Mali sme za cieľ umiestniť sa do tretieho miesta, to je splniteľné. Ak by bola možnosť postúpiť, museli by sme zasadnúť vedenie klubu aj s vedením obce, aby sme sa rozhodli,“ uviedol za Mýtnu František Koristek.

S umiestnením svojho tímu je veľmi spokojný prvý muž Santria Láza Igor Lapin. „Z piatoligového kádra nám ostali štyria hráči, ostatní poodchádzali za financiami. Celé mužstvo som skladal odznova. Ani som nečakal, že budeme takto vysoko. Najbližšiu nedeľu však hráme s prvým a keď kľúčových hráčov máme povylučovaných, neviem, ako nastúpime,“ dodal.

O prípadnej účasti v piatej (po reorganizácii šiestej) lige sa vyjadril zdržanlivo. „V kabíne je taká nálada, že mladší, okolo tridsiatky, sa chcú vrátiť do piatej ligy. Tých hráčov, ktorí už majú štyridsať rokov a viac, vyššia súťaž už neláka, oni by si tam už prakticky nezahrali. Necháme to na šťastie. Uvidíme, ako to dopadne,“ uzavrel Igor Lapin.

Tabuľka VI. ligy ObFZ Lučenec: