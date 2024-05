Cíti sa trochu ako maskot. Sagan poteší fanúšikov, rozlúčiť sa s nimi príde domov

Avšak, do štartu najväčšieho športového sviatku v Paríži zostáva už len 58 dní a šance trojnásobného majstra sveta sú iba v teoretickej rovine.

BRATISLAVA. Po tom, čo Peter Sagan presedlal späť na horskú cyklistiku dúfal, že by sa ešte raz mohol predstaviť na olympijských hrách.

Otázkou je, či by prípadné pridelenie miestenky Slovensku bolo správne.

Samozrejme, Peter Sagan zanechal vo svete cestnej cyklistiky nezmazateľnú stopu, no prechod na tú horskú mu nevychádza podľa predstáv.

Pôvodne chcel absolvovať aj podujatia Svetového pohára, no znemožnili mu to problémy so srdcom. Zvýšená arytmia pri maximálnej záťaži spôsobila, že musel ísť na operáciu a v tejto sezóne preteká len veľmi málo.