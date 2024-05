VIDEO: Niké liga opäť na dedine. Čakáme dve až tritisíc ľudí, znie z domáceho tábora

BOŠANY. Dedinský zápas so všetkým, čo prináša najvyššia súťaž. To je výnimočný projekt, ktorý cez víkend napíše svoju tretiu kapitolu. Tento raz zavíta Niké liga do Bošian, kde v rámci 28. kola VII. ligy ObFZ Prievidza vycestujú neďaleké Žabokreky nad Nitrou. Regionálne derby má úvodný výkop 2. júna 2024 o 17.00 hod. „Organizácia veľkého zápasu je v plnom prúde, ladíme posledné detaily a futbalová slávnosť môže začať. Už teraz sme plní očakávaní a celá obec sa nesmierne teší,“ pre Spornet uviedol člen výboru OŠK Bošany Peter Šišmič.

Prítomný bude systém VAR Cieľom projektu Niké liga na dedine je preniesť najvyššiu slovenskú súťaž do dedinského prostredia. Dopriať tak amatérskym klubom zažiť atmosféru ligového futbalu. Duel budú rozhodovať ligoví arbitri, hrať sa bude s oficiálnymi loptami Niké ligy a prítomný bude aj systém VAR. „O zápas je enormný záujem, čakáme návštevu od 2 000 do 3 000 ľudí. Prosíme preto, aby prišli priaznivci s časovým predstihom,“ dodal s tým, že na duel sa chystá celý región.

Živý prenos priamo z miesta odvysiela stanica Voyo. Súčasťou televízneho štúdia budú rozhovory s aktérmi či hlasovanie o najlepšieho hráča. „Pred štrnástimi rokmi sme hrali so Slovanom Bratislava. Jednalo sa však o priateľský zápas. Tento raz to bude súťažný duel v ligovom šate, ktorý bude mať úplne iný náboj. Fanzóna, atrakcie, toto tu ešte nebolo…,“ teší sa Šišmič. Na jeseň bez šance Bošany sú v siedmej lige na desiatom mieste z pätnástich účastníkov. Žabokrekom patrí piata priečka, preto sú miernym favoritom. Prvý vzájomný súboj v sezóne vyhrali 2:0.

„Na jeseň sme sa nedostali do žiadnej vyloženej šance, preto sa čaká výhra hostí. Veríme však, že to bude vyrovnaný zápas, domáce prostredie a fantastická atmosféra by mohli zahrať svoju rolu. Hlavné je, aby si hráči zápas užili a nehrali so žiadnym strachom. Veď ide o zábavu,“ uviedol. Pozvánka na Niké ligu na dedine Bošany - Žabokreky

Derby po dlhých rokoch Bošany hrali v minulosti štvrtú a piatu ligu. Po problémoch však začínali od najnižšej možnej súťaže, preto sa v derby so Žabokremi stretli po dlhých rokoch. V minulej sezóne totiž postúpili do siedmej ligy ObFZ Prievidza. „Čo ja žijem, nikdy sme spolu nehrali, až teraz. Najskôr sme teda boli v jednej súťaži v sedemdesiatych rokoch. Aj preto je to výnimočný zápas. Chlapci sa tešia, čo je najdôležitejšie,“ uviedol prezident TJ AC Žabokreky nad Nitrou Viliam Palák.

Pre Bošany to bude prvý domáci zápas so Žabokrekmi po dlhých rokoch. Hoci sú hostia v tabuľke vyššie, za favorita sa nepovažujú. „Ťažko povedať, aký to bude zápas. Papierové predpoklady sú na našej strane, ale veľkú rolu môže zohrať atmosféra. Niektorí hráči možno budú mať pred kamerami trému, ale snáď ju rýchlo zhodia,“ dodal.

Pôjdu na bicykloch? Žabokreky sú od Bošian vzdialené iba jedenásť kilometrov. Aj preto sa medzi fanúšikmi objavila myšlienka, že pôjdu hráči do neďalekej obce na bicykloch. „Bolo by to zaujímavé, ale radšej využijeme autobus. Nechceme nič podceniť a potrebujeme šetriť sily. Ale ako nápad to znie fajn,“ pousmial sa Palák.

OŠK Bošany. (Autor: Niké liga)

Obe mužstvá majú v kádroch bývalých ligových hráčov, ktorí by mali nastúpiť v základnej zostave. Na domácej strane je to Ondrej Vrábel, ktorý v najvyššej súťaži odohral v drese Nitry 37 zápasov. Strelil v nich dva góly.

Za Žabokreky chytá Denis Chudý, ktorý má ligové štarty za Spartak Trnava a Trenčín. „Sú to osobnosti, ktoré sú veľkým lákadlom. Aj ostatní chlapci však určite vydajú zo seba maximum,“ zhodujú sa obaja funkcionári.

TJ AC Žabokreky nad Nitrou. (Autor: Niké liga)

Niké liga na dedine v Bošanoch bude výnimočná aj z iného dôvodu. Práve z Bošian pochádzal zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Niké, a teda titulárneho partnera najvyššej slovenskej futbalovej súťaže, Otto Berger, ktorý vlani v lete zomrel. Tento zápas bude aj veľkolepou spomienkou na neho. „Máme obrovskú radosť z toho, že môžeme nadviazať na skvelú tradíciu, akou je Niké liga na dedine. Neexistuje snáď lepší spôsob ako dostať najvyššiu futbalovú súťaž do obcí, kde by si ju mohli užiť všetci, a to aj so všetkou parádou okolo toho.

Veľké derby bude pre nás o to výnimočnejšie, pretože práve z Bošian pochádzal môj otec. Na divákov čakajú osobnosti ako Ladislav Borbély, Slávo Jurko, ale aj Niké tipovačka, fanzóna, tombola, súťaže, fotenie s trofejou Niké ligy, žonglovanie s loptou a mnoho ďalšieho atraktívneho programu. Sme presvedčení o tom, že každý si príde na svoje a domov sa vráti s nezabudnuteľným zážitkom,“ teší sa na podujatie Roman Berger, generálny riaditeľ Niké.

Duel môžete sledovať v nedeľu 2. júna naživo na Voyo už od 16:45. Generálnym partnerom projektu je spoločnosť Niké. Pre organizáciu ohľadne parkovania a prístupu na štadión odporúčame sledovať stránky obce Bošany. Predaj vstupeniek je v réžii domáceho klubu z Bošian.

V predchádzajúcej sezóne najvyššej slovenskej ligy zavítal projekt do Omšenia a Veľkých Uheriec. Prvý súboj sledovalo 1 300 a druhý vyše 2 000 priaznivcov. „Sme radi, že aj s partnerom Niké pokračujeme v tomto projekte a už tretíkrát môžeme ísť na dedinu a užiť si to. Chceme priblížiť najvyššiu slovenskú súťaž ľuďom, ktorí s ňou neprichádzajú denne do kontaktu. Chceme ukázať, že zápas Niké ligy je zábava so všetkým. Preto nebude v Bošanoch chýbať bohatá fanzóna, hráči budú nastupovať na zápas ako v Zápase mesiaca Niké ligy, hrať sa bude s oficiálnymi loptami Niké ligy Adidas. Bude to futbalový sviatok v Bošanoch a úprimne sa na to už teším,“ uzavrel prezident ÚLK Ivan Kozák.

