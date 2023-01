Milióny sú fuč. Boltovi zmizol úsmev z tváre

Jamajčan v januári zistil, že veľká časť jeho celoživotných úspor je fuč. Peniaze, ktoré vložil do investičnej spoločnosti Stock and Securities Limited (SSL) zmizli. Na účte mal mať pritom 12,8 miliona dolárov (približne 11,7 mil. eur). Ostalu mu tam približne 12-tisíc dolárov.

„Nie som na mizine, ale tieto straty mi výrazne zhoršili situáciu. Boli to úspory do budúcna. Všetci vedia, že mám tri deti, stále sa starám o svojich rodičov a chcem žiť dobre,“ doplnil Bolt.

„Je to vždy smutné, keď ktokoľvek príde o peniaze, ktoré si ťažko zarobil. Aj pre mňa je to ťažké, ale roky aktívnej kariéry mi pomohli chápať veci a vedieť sa sústrediť. Nechávam to na starosti mojim právnikom a sústredím sa na svoju rodinu. Nechcem na to myslieť. Je to príliš stresujúce,“ dodal Bolt podľa Jamaica Observer.

Bolt je držteľom svetových rekordov v behu na 100 m - 9,58 s, na 200 m - 19,19 a je spoludržiteľom rekordu v štafete na 4x100 m - 36,84 s. K ôsmimim zlatým medailám z OH pridal jedenásť titulov majstra sveta. Kariéru ukončil v roku 2017.

Po šprintérskej kariére sa ešte pokúšal dať na futbalovú dráhu. No nedohodol sa s Manchestrom United ani s Borrusiou Dormund.

Je spoluzakladateľom spoločnosti Bolt Mobility. Firma ponúka zdieľanie elektrických skútrov, bicyklov a kolobežiek. Okrem toho sa pokúša presadiť ako hudobný producent.