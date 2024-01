Opreli sa o svoju efektivitu. Američania zarmútili celú arénu a vyhrali zlato

MS v hokeji U20 2024 - finále

USA: Augustine (Fowler) – Hutson, Chesley (A), Fortescue, Casey, Buium, Rinzel, Pohlkamp – Moore, Gauthier (A), McGroarty (C) – Howard, Nazar, Brindley – Perreault, Smith, Leonard – Finley, D. Nelson, Snuggerud – Hayes

Švédsko: H. Hävelid (Thelin) – E. Pettersson, M. Hävelid, Lindstein, Willander, Salomonsson (A), Sandin-Pellikka, Johansson – Wahlberg, Östlund, Lekkerimäki – Öhgren (C), Bystedt, O. Pettersson (A) – Stenberg, Edstrom, Unger Sörum – Born, F. Wagner, Forsfjäll – Rudslätt

GÖTEBORG. Hokejisti USA sa stali majstrami sveta, keď ovládli finálový duel MS hráčov do 20 rokov 2024 .

Domáci vykresali nádej gólom "do šatne," keď Lekkerimäki päť sekúnd pred druhou sirénou využil presilovku - 3:2.

V 17. minúte ich poslal do vedenia počas signalizovaného trestu Perreault,

Domáci sa pokúsili o menší športový zázrak počas hry so šiestimi hráčmi, no McGroarty do prázdnej bránky uzavrel skóre - 6:2. Záver ešte spestrilo niekoľko potýčok.