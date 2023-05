Zámorské finále na MS nebude, o historické zlato zabojujú Nemci

/zdroj: IIHF/

Maximilian Kastner, útočník Nemecka: "Vedeli sme, že potrebujeme len jednu strelu. Myslím si, že sa nám to podarilo. Bol to zlatý gól. Sme veľmi šťastní, že sme dnes vyhrali. Je to teraz neuveriteľný moment. Nemám na to slová. Som len veľmi hrdý."

JJ Peterka, útočník Nemecka: "Nezačali sme vôbec dobre, no od druhej tretiny začali všetci hrať to, čo sme chceli. Lepší koniec si ani neviem predstaviť. Pred šampionátom by som neveril, že budeme vo finále. V skupine sme prehrali prvé tri zápasy a teraz sme vyhrali šiesty po sebe."

Carter Mazur, útočník USA: "Aj za stavu 2:0 sme vedeli, že budú veľmi nebezpeční. Mali sme už s nimi skúsenosť v skupine. V závere dokázali vyrovnať a potom prišiel ten gól v predĺžení. Chceme si však odtiaľto odniesť medailu a do duelu o bronz pôjdeme naplno."

Casey DeSmith, brankár USA: "Predviedli dobrý výkon a využili našu chybu. Myslím si, že sme odohrali skvelý turnaj, ale v závere sme stratili náskok. Bronzová medaila nie je to, po čo sme si sem prišli, ale aj to je dosť veľká pocta. Je tu veľa dobrých tímov."