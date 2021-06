Fínsko - Nemecko: ONLINE zo semifinále MS v hokeji 2021

Na jednej strane mal gól na hokejke Kahun, ale brankár Olkinuora ho vychytal! Následne išiel do samostatného úniku Ruotsalainen, ale ani on neprekonal súperovho brankára!

Fínsko - Nemecko, ONLINE prenos z MS v hokeji 2021 (semifinále) | Sportnet.sk Na jednej strane mal gól na hokejke Kahun, ale brankár Olkinuora ho vychytal! Následne išiel do samostatného úniku Ruotsalainen, ale ani on neprekonal súperovho brankára!

Rýchly nemecký brejk nebol úspešný, Fínsko sa rýchlo vrátilo do svojho pásma a už sa bráni so všetkým čo má.

Rýchly nemecký brejk nebol úspešný, Fínsko sa rýchlo vrátilo do svojho pásma a už sa bráni so všetkým čo má.

Veľa nechýbalo a Nemecko mohlo pri troche šťastia vyrovnať! Seider sa dostal z pozície obrancu do veľkej šance, ale nedokázal puk usmerniť do bránky súpera!

Fínsko - Nemecko, ONLINE prenos z MS v hokeji 2021 (semifinále) | Sportnet.sk Veľa nechýbalo a Nemecko mohlo pri troche šťastia vyrovnať! Seider sa dostal z pozície obrancu do veľkej šance, ale nedokázal puk usmerniť do bránky súpera!

Je tu prvá presilovka v zápase a hrá ju Nemecko. To má však zatiaľ veľké problémy s prechodom do útočného pásma.

Je tu prvá presilovka v zápase a hrá ju Nemecko. To má však zatiaľ veľké problémy s prechodom do útočného pásma.

Veľa nechýbalo a Nemecko mohlo ísť do vedenia! K puku sa dostal Eisenschmid, jeho pokus musel Olkinuora vyraziť do bezpečia! Škoda, že bol nemecký reprezentant trocha z uhla, inak by to zakončenie bolo zrejme aj presnejšie!

Fínsko - Nemecko, ONLINE prenos z MS v hokeji 2021 (semifinále) | Sportnet.sk Veľa nechýbalo a Nemecko mohlo ísť do vedenia! K puku sa dostal Eisenschmid, jeho pokus musel Olkinuora vyraziť do bezpečia! Škoda, že bol nemecký reprezentant trocha z uhla, inak by to zakončenie bolo zrejme aj presnejšie!

Prvá tretina druhého semifinále pokračuje ďalej. Zatiaľ sledujeme vyrovnaný hokej z oboch strán, je to skôr také opatrnejšie. Verme, že čoskoro sa to poriadne rozbehne.

Prvá tretina druhého semifinále pokračuje ďalej. Zatiaľ sledujeme vyrovnaný hokej z oboch strán, je to skôr také opatrnejšie. Verme, že čoskoro sa to poriadne rozbehne.

Zakrátko sa Nemecko dostáva znova do útočného pásma. No, teraz lepšiu hru predvádza práve Nemecko a tak sa Fínsko musí brániť.

Zakrátko sa Nemecko dostáva znova do útočného pásma. No, teraz lepšiu hru predvádza práve Nemecko a tak sa Fínsko musí brániť.

Úvodné zostavy: Fínsko: Olkinuora (Säteri) – Sund, Koivisto, Määttä, Kaski, Pokka, Ohtamaa (A), Nousiainen, Lindbohm – Anttila (C), Björninen, Mäenalanen – Lundell, Ojamäki, Ruotsalainen – Innala, Kontiola (A), Pakarinen – Ruohomaa, Turunen, Sallinen Nemecko: Niederberger (Brückmann) – Seider, M. Müller (C), Holzer (A), J. Müller, Nowak, Wagner, Gawanke – Reichel, Pföderl, Noebels (A) – Plachta, Eisenschmid, Kahun – Rieder, Loibl, Kühnhackl – Kastner, Krämmer, Peterka – Tiffels Rozhodca: Bjork, Nord (obaja SWE) – Hynek, Ondráček (obaja CZE)

Úvodné zostavy: Fínsko: Olkinuora (Säteri) – Sund, Koivisto, Määttä, Kaski, Pokka, Ohtamaa (A), Nousiainen, Lindbohm – Anttila (C), Björninen, Mäenalanen – Lundell, Ojamäki, Ruotsalainen – Innala, Kontiola (A), Pakarinen – Ruohomaa, Turunen, Sallinen Nemecko: Niederberger (Brückmann) – Seider, M. Müller (C), Holzer (A), J. Müller, Nowak, Wagner, Gawanke – Reichel, Pföderl, Noebels (A) – Plachta, Eisenschmid, Kahun – Rieder, Loibl, Kühnhackl – Kastner, Krämmer, Peterka – Tiffels Rozhodca: Bjork, Nord (obaja SWE) – Hynek, Ondráček (obaja CZE)