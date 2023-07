Urgoval návrat zraneného Procházku, teraz sa zranil sám. Hill už nie je šampiónom UFC

Bohužiaľ, na tento zápas budeme musieť čakať ďalej. Zranil som sa. Odtrhol som si achillovku. Bohužiaľ je to jedno z tých zranení, ktoré si vyžaduje operáciu a potom dlhší čas na rehabilitáciu. Bude to asi nejaký čas trvať.

„Som tu s novinkou a hneď na začiatok poviem, že to nie sú dobré správy. Všetci vedia, že som čakal na termín súboja s Jiřím Procházkom, aby som mohol obhajovať titul.

Ja som na začiatku tohto roka dostal šancu vďaka tomu, že mal niekto iný veľkú smolu. Jiří Procházka bol šampión, no zranil sa a uvoľnil titul, aby sa mohli presadiť iní a aby mohla divízia plynúť.

Ja urobím to isté. Teraz sa musím sústrediť na liečbu a na to, aby som bol zase stopercentný. Budem potrebovať čas, aby sa mi to podarilo. Nechcem sa vrátiť len kvôli tomu, aby som sa vrátil.

Chcem byť taký, ako som bol predtým. Musím sa teda zamerať na to zranenie. Nie je pre mňa ľahké o tomto hovoriť, ale chcem byť transparentný. Nie je pre mňa ľahké ten titul púšťať. Šou musí ísť ďalej. Pokúsim sa vrátiť čo najskôr,“ oznámil Jamahal Hill.

Situácia sa tak v poloťažkej divízii UFC poriadne zamotala. Procházka totiž plánuje návrat na jeseň a s kým by sa mohol v súboji o uvoľnený titul stretnúť, zatiaľ nie je známe.