Slovák zabehol za 24 hodín cez 200 km a na MS vybojoval bronz. Na vyhlásenie neprišiel, trpel

BRATISLAVA. „Bola to moja posledná,“ odpísal z Taiwanu Slavomír Lindai. Košický vytrvalec cez víkend nastúpil v Tchaj-peji na majstrovstvách sveta v behu na 24 hodín. Bola to už jeho sedemnásta 24-hodinovka.

„Behať budem do konca života, ale dlhé súťaže by som chcel do 55 rokov. To je asi dva a pol roka. Ale behať pre potešenie budem aj potom. Bez behu si neviem predstaviť život,“ vrave l Lindvai.