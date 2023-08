Prestal fajčiť a prepadol behaniu. Od Tatier k Dunaju zabehol v nevídanom rekorde

Na stretnutie prišiel rezkým krokom a usmieval sa. Vraj by si aj dnes šiel zabehať, ale o deň to ešte odloží. Z jeho pohybu nemáte šancu uhádnuť, že pred necelými dvomi dňami absolvoval nevídané dobrodružstvo.

Od Tatier k Dunaju je štafetový beh pre 6 až 12-členné družstvá, v ktorých sa bežci striedajú, aby zabehli 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Ale vy ste bežali túto trasu sám a dokázali ste to v najlepšom čase 43 hodín a 47 minút. Aký to bol zážitok?

Ubehli dva dni a stále to ešte spracovávam. Musím povedať, že som mal som dobrú predprípravu z toho hľadiska, že pred tromi rokmi som to bežal Od Tatier k Dunaju tiež sólo.

Vtedy v čase 58 hodín, čo bol v tom čase tiež rekord. Som si vedomý, že to nie je beh pre sólo bežcov, ale pre štafety a ak niekto chce, môže ísť sólo.

Som súťaživý typ a vždy chcem ísť na výkon. Ani nechcem zdôrazňovať, že môj čas je rekord. Pretože, ak by to bol sólový beh, možno by to bolo úplne inak.