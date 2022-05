Konkurenčná bitka RFA a Oktagonu: Šéf RFA avizuje zmenu (Týždeň V klietke)

V druhom kole ho tvrdo poslal k zemi krajan Jurmain McDonald, ktorý do zápasu nastúpil so skóre 6-5. Holyfield mladší bol pritom pred duelom obrovským favoritom.

Jozef Wittner to tiež nemal jednoduché. Nakoniec na body zdolal maďarského reprezentanta Kalucza. Sebastian Fapšo v prvom kole ukončil Bernarda Plavca.

Miroslav Brož mal ťažký vstup do zápasu s Kolumbíjčanom Otalorom. O tom svedčí aj fakt, že Otalora viackrát posadil Broža v zápase na zadok.

Veselík podal bojovný výkon, no Brichtov pôvodný súper Arthur Lima ho v treťom kole ukončil škrtením.

Ešte bizarnejšia situácia mala nastať v septembri. RFA aj Oktagon sa mali v ten istý deň stretnúť dokonca v tom istom meste, a to v Brne.

Ani návrat do boja Ďatelinkovi nevyšiel podľa predstáv.

Milan Ďatelinka má za sebou debut v organizácii RFA. Bol to jeho prvý zápas od marca 2021, keď nestačil na Karlosa Vémolu v konkurenčnej organizácii Oktagon MMA.

Kincl získal pás vo februári, keď porazil slovenského bojovníka Samuela "Piráta" Krištofiča. Pre Kincla to bol vôbec prvý súboj v rámci Oktagon MMA.

Patrik Kincl bude po prvý raz obhajovať opasok strednej váhy do 84 kilogramov proti Alexovi Lohorému.

Natrápil sa, ako je uňho zvykom, no váženie má úspešne za sebou. Reč je o Karlosovi Vémolovi, ktorého čaká prvý súboj od výhry nad Milanom Ďatelinkom.

Pre Alexa Lohorého hľadali promotéri na poslednú chvíľu náhradu, no neúspešne. Na piatkovom rannom vážení promotér Ondřej Novotný oznámil, že sa zápas úplne zrušil.

Tá má na konte svetový titul asociácie GAMMA a pred sebou veľké plány. Súboj so Silviou Ambrušovou tak bude ďalšou skúškou na jej ceste k vrcholu.

"Výhra či prehra, oboje by mali fightera posúvať vpred, keď to robí so skutočnou vášňou," hovorí Smolková.