Budaya mali diskvalifikovať, tvrdí legendárny šampión UFC (Týždeň V klietke)

Slovenský bojovník však zdôraznil, že to rozhodne nebol úmyselný faul.

Legenda thaiboxu ukončila kariéru

To bol aj koniec zápasu. Po neúmyselnej zrážke hlavami mal Nemkov na čele veľkú tržnú ranu, po ktorej mu doktor nedovolil pokračovať. Súboj bol vyhlásený ako no contest, teda bez výsledku.

Vadim Nemkov obhajoval titul v zápase s Coreym Andersonom. Nemkov vyhral prvé kolo, Anderson to druhé. Tretie kolo sa skončilo sedem sekúnd pred uplynutím časového limitu.

Podobne ako jeho tímový kolega Ľudovít Klein, aj on zvládol svoju premiéru v najlepšej organizácii zmiešaných bojových umení úspešne.

Freire prišiel do zápasu s účinnou taktikou a po piatich kolách veľmi tesne zvíťazil na body. Vďaka výhre znovu získal opasok perovej divízie.

Práve vtedy prišiel Budayov nešťastný úder lakťom do zátylku súpera. Barnett sa takmer okamžite zložil k zemi, privolali lekára.

Rozhodujúcim sa ukázala byť posledná päťminútovka. Buday šliapol na plyn a Barnett sa dostal do úzkych.

„Bál som sa, že to bude diskvalifikácia, ale bola to nehoda, nechcel som trafiť zadnú časť hlavy.

Nie som si istý, kam ma táto výhra v divízii posunie. Zrejme ešte potrebujem nejaké výhry, aby som sa dostal do rebríčka najlepších. Budem ale tvrdo pracovať a dokážem, že sem patrím,“ povedal slovenský zápasník po skončení duelu.

Mali ho diskvalifikovať, tvrdí legenda

Viaceré známe osobnosti však neboli spokojné s Budayovou technickou výhrou. Kráľ ťažkej váhy Francis Ngannou a bývalý šampión Junior dos Santos tvrdia, že to bol určite úmyselný lakeť.

Ďalší bývalý šampión a legenda UFC Daniel Cormier si myslí, že Buday mal byť diskvalifikovaný. Cormier videl rovnako nielen Budayov zápas, no rovnako ďalší duel, ktorý sa tiež skončil technickým rozhodnutím v prospech Caia Borralia.

„Nič proti Caiovi alebo Martinovi, ale doslova vždy, keď som v klietke poslal nejaký úder, tak v tom bol úmysel. Obaja mali byť podľa mňa diskvalifikovaní.

Mohlo by sa stávať, že si bojovník naboduje dve kolá, potom omylom zasiahne súpera ilegálnym lakťom a bude dúfať, že súper nebude schopný pokračovať. Ďalej si už len počká na body a hotovo. Tak by to nemalo vyzerať,“ povedal Cormier.