Legenda UFC späť? Jones má ponuku na stole, White prezradil súpera

NEVADA. Podľa mnohých najlepší bojovník histórie zmiešaných bojových umení. Američan Jon Jones sa rozhodne svojimi úspechmi nezmazateľne zapísal do kroník UFC.

A to nie je všetko. Fanúšikovia Jonesa by sa už čoskoro mohli dočkať jeho návratu do klietky najlepšej ligy sveta.

Aspoň tak vyzerá situácia ohľadom legendárneho bojovníka podľa prezidenta organizácie Danu Whitea, ktorý pre stanicu TMZ prezradil viac podrobností.