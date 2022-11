Zidane na lavičke Francúzska? Rozhodne výsledok tímu na MS v Katare

Prezident Francúzskej futbalovej federácie (FFF) Noel Le Graet prezradil, že v prípade postupu „Les Bleus“ medzi najlepšie štyri mužstvá sveta dostane Deschamps možnosť, aby sa rozhodol, či by bol ochotný pokračovať vo funkcii reprezentačného kouča.

Ako referuje web denníka Marca s odvolaním sa na francúzske športové periodikum L'Equipe, Zidane by mohol nahradiť Deschampsa v prípade, ak Francúzsko na MS vo futbale 2022 Katare nepostúpi do semifinále.

BRATISLAVA. Sen Zinedina Zidana trénovať reprezentáciu Francúzska by sa mohol splniť v najbližších mesiacoch. Mnohí ukazujú na bývalého trénera Realu Madrid ako na potenciálneho nástupcu Didiera Deschampsa.

„Ak sa dostaneme do semifinále, je to jeho voľba. Ak bude cítiť motiváciu pokračovať, nebude o tom ani diskusia, pretože si to zaslúži. Ak nebudeme v najlepšej štvorke, musím o tom hovoriť.

V tom prípade mám navrch ja. Ak Didierovo Francúzsko nebude medzi štyrmi najlepšími tímami na majstrovstvách sveta, nie je isté, že bude pokračovať,“ dodal.