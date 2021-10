V poslednej minúte strelil skvostný gól. Oslavovali ako majstri Európy

Alexander Schütz rozhodol stretnutie skupiny Juh IV. ligy Stredoslovenského futbalového zväzu parádnou strelou z diaľky: nechytateľná lopta smerovala do bránky od brvna. Týmto zásahom zdolal TJ Sokol Medzibrod Hajnáčku 1:0 .

HAJNÁČKA, MEDZIBROD. Nebol to zápas, ktorý by obzvlášť potešil divákov. Na jeho konci však padol skvostný gól.

Hluchí proti slepým

Bol to posledný zápas sezóny, obom tímom chýbali zranení hráči, aj to ovplyvnilo úroveň hry.

„Pre oko diváka ten zápas nebol až taký zaujímavý, bolo to ako hluchí proti slepým. Ak by som bol divákom, možno by som po prvom polčase išiel domov,“ priblížil dianie na ihrisku autor jediného gólu.