Pre zranenia dlho nehral. Predseda piatoligistu vybehol na trávnik a nasúkal 6 gólov

„Teším sa. Spoluhráči mi to priali, pretože po zranení som sa ťažko dostával do formy. V šatni ma vítali s úsmevom a so slovami: Vitaj späť, kanonier,“ po zápase povedal spokojne útočník Boris Bátora, ktorý je i predsedom klubu.

Kanonier FC Veľký Kýr Boris Bátora sa však vrátil vo veľkom štýle. Cez víkend nasúkal v V.lige Východ ZsFZ šesť gólov do siete TJ Agro Zemné .

VEĽKÝ KÝR. Naposledy strelil gól v druhom kole do siete Dolného Ohaja. Odvety pre zranenia gólovo mlčal, rovných desať zápasov.

Veľký Kýr zdolal súpera zo Zemného vysoko 9:3. Prvý polčas bol pritom nerozhodný 1:1.

„Nastúpili sme s odhodlaním vyhrať, no priebeh prvého polčasu bol z našej strany nervózny. Síce sme si vytvorili šance, do vedenia išli z rýchleho brejku hostia. Našťastie, do polčasu sa nám podarilo vyrovnať,“ opísal priebeh prvého polčasu.

Hoci to tak nevyzeralo, po zmene strán sa spustil uragán domáceho favorita. „Chceli sme zápas otočiť. V 53. minúte som dostal peknú krížnu prihrávku, ktorú som si spracoval do protipohybu gólmana a do prázdnej bránky som zakončil.

Od toho gólu to už išlo jedna radosť,“ pousmial sa Bátora.

Bátora: Zásluhu má celé mužstvo

Druhé dejstvo vyhral Veľký Kýr 8:2. Okrem šesťgólového Bátoru sa presadili Roman Sendrei a dvakrát Anton Balog.