Postúpili, mali hrať o záchranu. Oni vyhrali titul a idú do tretej ligy

Je to viac – menej klišé. Vlani sme vyhrali piatu ligu a veril nám len málokto. Vravelo sa, že budeme v strede alebo hrať o záchranu. My sme však všetkých zaskočili.

Na čele štvrtej ligy skončil nováčik. Ako to vníma tréner víťazného mužstva?

Futbalisti TJ Jarovce Bratislava sú víťazmi IV. ligy BFZ a postupujú do tretej najvyššej súťaže. Postup spečatili v predposlednom kole na pôde Lamača.

Sme amatérsky klub, v ktorom hrajú tí, ktorí majú chuť. A to je správne, vďaka tomu sme úspešní. Chalani vedia, že trénovať treba, ale nikto ich do ničoho nenúti. Chceme, aby brali futbal ako zábavu a nie ako prácu. Vďaka tomu im potom viac chutí.

Domáci korigovali na 2:1 a mali šance na vyrovnanie. V ťažkých okamihoch sa však ukázala silná partia a my sme to zvládli.

Možnosť vyhrať súťaž sme si začali uvedomovať až v samom závere. A to bolo najťažšie. Najťažší bol posledný krok v Lamači, kde sme síce viedli 2:0, no potom prišla kríza. Akoby sme sa báli víťazstva.

Veľa kľúčových hráčov sa nám zranilo, no potiahli nás náhradníci. S každým stretnutím, ktoré sme zvládli, sme boli bližšie a bližšie.

Kedy ste začali veriť, že by sa to mohlo podariť?

Nemáme fanklub, ktorý skanduje. Ale o to srdečnejších ľudí, ktorí prídu za hráčmi do šatne, podebatujú a držia im palce.

Ja som len tréner, ktorý ich usmerňoval. To oni hrali, takže je to hlavne ich zásluha.

Veľkosť vedenia spočíva aj v tom, že posledný domáci zápas nám vybavilo na sobotu doobeda, aby sme si to mohli užiť.

Plánujete pred novým ročníkom tretej ligy zmeny v kádri?

Chalani, ktorí si to vybojovali budú hrať aj v tretej lige. Aby ukázali, že na to majú. Možno sa na pár postoch posilníme, ale extra rošády to nebudú.

Čo od vyššej súťaže očakávate?

To zistíme, keď ju začneme hrať. Neviem, či to bude extra rozdiel, pretože som videl len pár zápasov. Verím, že chalani sa nových súperov nezľaknú a opäť budú sláviť úspech.

Či budeme hrať o čele, v strede alebo o záchranu, všetko bude záležať na náročnosti súťaže.

Nech sú výsledky, aké sú, moje prvoradé prianie je, aby hráčov futbal bavil. A užívali si každý jeden tréning a zápas. Pretože o tom to je. Futbal nie je robota, aby ste pozerali na hodiny, kedy je koniec. Futbal sa hrá pre radosť.

Som šťastný, že v Jarovciach nerobíme na seba tlak, ale bavíme sa futbalom.

Tabuľka IV. ligy BFZ