Brankár zišiel z ihriska, nestíhali prepínať tabuľu. Šesťgóloví strelci donesú pečené prasa

ČIERNE KĽAČANY. Rekordný výsledok sa zrodil v zápase siedmej ligy skupina C ObFZ Nitra. TJ Družstevník Čierne Kľačany zdolali TJ Družstevník Neverice 13:1. „Nestíhali sme prepínať tabuľu, našťastie dokáže počítať do dvadsať. Stalo sa, že sme strelili sedem či osem gólov, ale trinásť? To bolo po prvý raz,“ tešil sa predseda TJ Družstevník Čierne Kľačany Július Švec. Strhla sa lavína Do 25. minúty bol stav vyrovnaný 0:0, no potom sa strhla domáca lavína. „Hrali sme výborne a góly padali ako na bežiacom páse. Hostia zápas takticky nezvládli, pretože sa mali viac brániť. Oni však hrali otvorený futbal,“ dodal.

Polčas skončil 5:1, v druhom dejstve nasúkali Čierne Kľačany ďalších osem gólov. „Brankár súpera sa najedoval, hodil rukavice a zišiel z ihriska. Súper potom dohrával len s deviatimi hráčmi, takže to mal náročné. Klobúk dole, že hostia zápas dohrali,“ podotkol Švec. Šesť gólov Pavelku a Šveca Šesťgólovými hrdinami sa stali Karol Pavelka a Lukáš Švec. Jeden gól strelil Dominik Roman. „Nepamätám si, že by som niekedy strelil šesť gólov za zápas. Bol to najlepší výkon. Výborne som si rozumel s kolegom v útoku Lukášom Švecom a krásne nám to tam padalo,“ tešil sa Karol Pavelka.

Spolu so Švecom chystajú pre spoluhráčov prekvapenie. „Všetci nás už podpichovali, že čo za taký výkon donesieme do kabíny. Zrejme to bude pečené prasa,“ dodal s úsmevom. Postúpia? Čierne Kľačany sú po desiatich kolách s 26 bodmi na prvom mieste tabuľky. O postupe však zatiaľ veľmi nehovoria. „Ak by sme skončili prví, spravili by sme hlasovanie, či ísť hore. Ja osobne som proti, pretože šiesta liga v ObFZ Nitra je najsilnejšia na Slovensku. Keď sme hrali nedávno s Trnovcom či Jarkom, dostali sme kefu,“ rozrozprával sa Július Švec. „Ja som určite za postup. Podľa mňa máme výborný káder. Ak by sme ho doplnili, dokázali by sme byť konkurencieschopní,“ myslí si Pavelka.

Zaujalo vás niečo v nižších súťažiach? Boli ste svedkami výnimočného gólu, videli ste kurióznu situáciu na dedinských trávnikoch, poznáte hráča s nevšedným životným príbehom? Ozvite sa nám na futbalnet@sportnet.sk .

Ak by Čierne Kľačany do vyššej súťaže išli, podľa predsedu by museli kúpiť minimálne dvoch hráčov. „Keď sa nedarí, rozháda sa celá dedina a to nie je dobre. Keď nie je atmosféra, ľudí futbal nebaví. Preto si treba najskôr dvakrát veci premyslieť a potom konať,“ dodal.

Karol Pavelka strelil v zápase šesť gólov. (Autor: futbalnet)

Starosta ich vymkol Obec s niečo cez 1 100 obyvateľmi má pekný areál. Spravuje ho však obec a otvárať ho nechodia členovia klubu, ale upratovačka. Šéfa obce vraj nahnevalo, že počas lockdownu chodili hráči na štadión piť pivo a hrať karty.