Titulová obhajoba v Bratislave? Držme mu palce, hovorí Vémola o Langerovi

"Určite je papierovo silnejší súper Poppeck, ale pokiaľ Langer prežije Poppeckov nápor v prvom kole, tak aj tentokrát by na body mohol vyhrať.

Poppeck je strašne tvrdý súper, takže si nemyslím, že ho Langer môže ukončiť, ale myslím si, že keď si to prvé kolo postráži, tak by ho mohol vybodovať. Rovnako, ako to urobil s Xavierom.

A to by potom bola zaujímavá obhajoba titulu v októbri, prvé trebárs v Bratislave, proti slovenskému súperovi," uviedol Vémola.

Fanúšikov pritom vyzýva, aby fandili Slovákovi. "Takže, držme mu palce a uvidíme, ako to v Nemecku na Oktagone dopadne. Ja to určite budem sledovať, tak to sledujte tiež," poznamenal.

Turnaj Oktagon 44 sa uskutoční 17. júna v Rudolf Weber aréne v Oberhausene.