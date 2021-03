Zvolen pokoril magickú hranicu, získal Pohár Dušana Pašeka

Peter Oremus, tréner Zvolena: "Vedeli sme, že to nebude jednoduchý zápas, čo sa aj potvrdilo. Ukázala sa však sila v tomto mužstve a vyrovnanosť všetkých pätiek. V každej tretine sme boli odolní, silneli sme a to sa napokon prejavilo aj na konečnom výsledku. Do tohto duelu sme už nastúpili v kompletnom zložení, všetci doposiaľ zdravotne indisponovaní hráči sú už v poriadku a to je tiež dôležité pred začiatkom play-off, rovnako tak aj výkon z posledných zápasov."

Miloš Kelemen, strelec dvoch gólov Zvolena: "Prvú tretinu sme začali slabšie, neviem čím to bolo zapríčinené. Potom sme si v šatni povedali, že sa musíme zlepšiť a hneď to bolo od začiatku druhej tretiny iné. Sme radi, že tento duel sme napokon zvládli a vyhrali základnú časť. Je to však len prvý krok, ďalší nás čaká v play-off. Vynasnažíme sa ho zvládnuť."