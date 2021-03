Šancu na NHL zmarila autonehoda, ničili ho zranenia. Zvolen ťahá bojovník

Pre zranenia ste vynechali tretinu základnej časti, no v produktivite si držíte priemer viac než bod na zápas. Ako sa vám to podarilo?

RADOVAN PULIŠ (29) sa dlho trápil so zdravotnými problémami, na hokej však nezanevrel. Vrátil sa do súťažného kolotoča a svoje umenie ukázal aj v KHL v drese Slovana Bratislava či v reprezentácii Slovenska.

Zranenia patria k hokeju. A k môjmu štýlu hry, ani nehovorím. Chodím do množstva súbojov, kde sú drobné šrámy úplne bežné. Kým to nie je vážne, všetko je v poriadku.

Boli to len drobné svalové veci a narazené koleno. Dokopy ma dali fyzioterapeuti, ktorým za to ďakujem.

Za štrnásť sezón v hokeji som pre zranenia vynechal štyri a pol sezóny, takže som si zvykol. Vždy to len hodím za hlavu a idem ďalej. Verím, že v play off nás všetkých z tímu budú zranenia obchádzať. Iba tak môžeme byť úspešní. Keď sa darí tímu, darí sa aj jednotlivcom.

Vždy ste sa vrátili vo veľkom štýle. Je pre vás náročné naskočiť do rozbehnutej sezóny?

Po zopár mesiacoch to s mojim zdravotným stavom vyzeralo lepšie, odohral som aj tri zápasy. Bolesti sa však vrátili a musel som sezónu v Kanade ukončiť.

Je to už dávno. Nákladné auto nás vytlačilo z cesty a havarovali sme. V poli sme sa prevrátili na moju stranu spolujazdca. Zlomil som si panvu, lonovú kosť a začalo sa moje trápenie.

Nikomu neprajem pocit, keď sa pripravujete na životný cieľ a niečo vám to prekazí.

Myslel som aj na to, že je po hokeji a budem musieť skončiť. Našťastie, všetko sa otočilo správnym smerom. Momentálne si hokej užívam a teším sa na každý zápas.

Zvolen po dlhých ôsmich rokoch vyhrá základnú časť extraligy. Čomu za to vďačíte?

Máme výborné trénerské zoskupenie, ktoré robí v kabíne veľmi dobrú atmosféru. Tým pádom nie sme pod tlakom, čo sa odráža aj na našich výkonoch.

Sme výborná partia poskladaná zo skvelých hokejistov. Fungujeme ako celok a to je najdôležitejšie. Sme ako rodina, čo je vidno aj na ľade.

Koho vnímate ako najväčšieho konkurenta v boji o titul?

To si netrúfnem povedať. Tento rok je liga veľmi vyrovnaná, každý zápas je náročný. Základnú časť sa nám podarilo vyhrať, no play off je iná súťaž.

Desiaty môže vyhrať nad prvým alebo naopak. Ak chceme byť majstri, musíme poraziť všetkých.