Prvý blok Tipérskych miliónov: Každému klientovi rozdalo Niké vyše 15 €!

„V každom kole sú tri hracie dni, pričom v každom je potrebné si podať tiket za 10 eur. Tiket môže výherný aj nevýherný, dokonca sa dá odkúpiť (aspoň v kurze 1,01). Výhodou teda je, že nielenže môžete vyhrať na tikete, ale ešte bojujete aj o podiel z banku 200,000 eur. Výhodou je tiež to, že bank sa rozdelí počas ME až desaťkrát a teda ak jeden či dvakrát nesplní hráč podmienky, má ešte veľa ďalších šancí.“

Dnes je deň, keď do európskeho šampionátu vstupuje aj slovenská reprezentácia. Slováci sú v pozícii papierových ousiderov, ale prekvapiť môžu. Je to ideálna šanca zapojiť sa do Tipérskych miliónov. Potvrď bonus, pretipuj 10 eur a fandi našim!

Ako to vidia Slováci?

Slovenskí tipéri veria papierovo kvalitnejšiemu tímu, keďže až 95 % tipérov si myslí, že Belgičania získajú tri body. Najviac zariskoval tipér, ktorý podal tiket za 5-tisíc eur a pri kurze 1,49 očakáva výhru 7 550 eur.

Víťazstvo našich naopak očakávajú iba 3 % tipérov, 2 % si myslia, že zápas skončí nerozhodne. Najviac našim verí hráč, ktorý podal tiket za 200 € a ak sa Slovensku podarí zaskočiť favorita, na účte mu pristane 1 280 eur!

