Do MS prvýkrát zasiahli aj Slováci, v tímovej súťaži sa im nedarilo

MS v zjazdovom lyžovaní 2023 - tímová súťaž

Petra Hromcová predtým prehrala súboj s Clarou Direzovou a Adam Žampa stratil šesť desatín na Lea Anguenota, ktorý dosiahol jeden z najlepších časov v osemfinále. Na záver Martin Hyška nedokončil svoju jazdu po páde.

"Veľmi som sa tešila na moment, keď sa budem môcť spustiť zo štartu a bojovať za Slovensko. Snažila som sa ísť naplno, vtedy sa skrátka robia chyby.

Jednu chybu som urobila pred cieľom pri nájazde z roviny do záverečného hangu a jednu už na začiatku. Po nej som sa snažila opäť skoncentrovať a čo najviac zrýchľovať, bohužiaľ, ušlo mi to. To je šport," povedala pre JOJ Šport Jančová.