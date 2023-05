Tréner Tartaľ hodnotí šampionát, okamihy z neúspešného duelu o bronz pozerá dodnes

BRATISLAVA. Slovenská reprezentácia hokejistov do 18 rokov už má po sezóne a aj keď ju neukončila ziskom medaily na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, účinkovanie zverencov trénera Tibora Tartaľa bolo mimoriadne úspešné.

Chceli ich vidieť hrať v národnom drese a to sme im zdôrazňovali.

Počas sezóny sme s Nemcami dvakrát stratili náskok v tretej tretine, ale na MS sme mali k dispozícii oveľa kvalitnejší tím a veril som, že to zvládneme.

"Bol to špecifický deň, keďže bol zároveň aj môj narodeninový. Všetci sme si uvedomovali, že od výsledku v tomto stretnutí sa bude odvíjať celkové hodnotenie nášho účinkovania na turnaji.

Zľava Frantisek Ridzoň, Edwin Tropmann a Leon Willerscheid v zápase Slovensko - Nemecko na MS v hokeji do 18 rokov 2023. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)

Mladí slovenskí hokejisti do 18 rokov si zahrali po dvoch dekádach v semifinále MS, keďže vo štvrťfinále vyradili Fínov.

Boli sme vysoko efektívni, zvládli sme výborne presilovky aj oslabenia a v bránke čaroval Samo Urban," opísal prienik do semifinále hlavný kouč.

Napokon z toho bola prehra 3:4 po predĺžení. "Pozerám si tie momenty často a potrebujem to zo seba dostať, aby som na nich nemyslel.

Na záver pre HockeySlovakia.sk prezradil, čo ho šampionát vo Švajčiarsku naučil: "Zhrnul by som to do troch hlavných bodov.

Prvý bol presvedčiť hráčov, že nemožné sa môže stať možným. Druhý, že jediná cesta vedie rovno, nie vpravo ani vľavo. To mi často zdôrazňoval aj môj otec.